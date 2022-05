Katja Greulich wird ihren bis 2023 laufenden Vertrag bei Frauenfußball-Zweitligist RB Leipzig nicht erfüllen. Wie der Verein mitteilte, wird die 37-Jährige "auf eigenen Wunsch nicht mehr Trainerin der ersten Frauen-Mannschaft" sein. Das habe Greulich dem Team nach dem trotz eines 6:1 gegen den FSV Gütersloh verpassten Aufstieg in die Bundesliga mitgeteilt. Im letzten Saisonspiel in Duisburg wird die gebürtige Leipzigerin am 5. Juni noch einmal an der Linie stehen.