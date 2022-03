Görlitz erwartet ein Fußballfest. Am 24. März hat sich die SG Dynamo Dresden zu einem freundschaftlichen Vergleich angesagt. Gegner des Zweitligisten ist der tschechische Vertreter FC Slovan Liberec, der im Nachbarland in der ersten Liga spielt und oftmals Teilnehmer in der Europa League war. Der Anstoß erfolgt 16 Uhr im "Stadion der Freundschaft".

Ausrichter des Events ist der NFV Gelb-Weiß Görlitz 09, der in der Pressemitteilung schrieb: "Auf Grund seiner jahrelangen engen Zusammenarbeit mit der SG Dynamo Dresden und speziell der kontinuierlichen Nachwuchsarbeit mit den Delegierungen in die Dynamo-Nachwuchsakademie wurde es möglich, kurzfristig einen fußballerischen Höhepunkt in der Neißestadt zu veranstalten." Das Spiel findet entsprechend der am Spieltag gültigen Bestimmungen der Sächsischen Coronaverordnung statt.