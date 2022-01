In Aue wurde eine Gedenkstelle für den beliebten Trainer eingerichtet. Uwe Leonhardt, damals Präsident des FC Erzgebirge, sagte zum Tod von Schädlich: Uwe Leonhardt: "Wir sind unendlich traurig über diese Nachricht und in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Wir hatten Seite an Seite wunderbare und erfolgreiche Jahre in Aue. Ohne ihn wäre unser Verein heute nicht das, was er ist. Gerd hat uns in seiner Ära in den bezahlten Fußball geführt, gekrönt mit dem Aufstieg 2003. Er war ein wahnsinnig disziplinierter Trainer, vor allem aber ein wunderbarer Mensch. Er hat nie die Fehler bei anderen gesucht und auch in Krisenzeiten immer Zuversicht ausgestrahlt. Sein Tod schmerzt uns alle unheimlich."

Bildrechte: FC Erzgebirge Aue