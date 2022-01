Dynamo Dresden erinnert mit einer Gedenkstätte an den größten Spieler der Vereinsgeschichte. In enger Zusammenarbeit zwischen Vereinsgremien, Geschäftsstelle, Sport, aktiver Fanszene und Stadionbetreiber wurde noch am Mittwochnachmittag im Rudolf-Harbig-Stadion eine temporäre Gedenkstätte für das Dynamo-Idol errichtet. Dörner war in der Nacht auf Mittwoch nach langer schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben.