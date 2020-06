Denn der DSC musste seit dem Bundesliga-Abstieg nach der Saison 2008/09 auf die nächste Spielzeit in der 1. Liga warten. Die Arminia pendelte in der Folge - nach fünf Jahren am Stück in der Eliteklasse - nun zwischen 2. und 3. Liga und konnte sich erstmals in der Saison 2017/18 wieder Hoffnungen auf Punktspiele gegen Bayern München oder Borussia Dortmund machen, wurde am Ende aber nur Vierter. Nun fehlen noch anderthalb Schritte. Dann würde der Aufstieg auf der Couch perfekt gemacht werden.