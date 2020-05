Zum Restart zwei Auswärtsniederlagen für den VfB

"Das tut uns gut", erklärte der 42-Jährige, der vor dem Topspiel demonstrativ seinen Vertrag verlängert hatte. Was nicht selbstverständlich war. Denn nach der Zwangspause kriselten die Schwaben. Den Restart verloren sie durch einen späten und umstrittenen Elfmeter gegen Aufsteiger Wehen-Wiesbaden mit 1:2. In der Woche darauf gab es ebenfalls in der Fremde den nächsten Rückschlag im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga. Diesmal erwies sich Holstein Kiel als zu clever und setzte sich mit 3:2 durch. Da kam der jüngste Sieg gegen den HSV genau richtig.

"Natürlich glaubt man an den Lucky Punch zum Schluss. Es ist uns tatsächlich gelungen. Das freut mich sehr, dass er in so einem Spiel gelungen ist, das so wichtig ist tabellenmäßig und für die Psychologie", sagte Matarazzo. Nach dem Siegtreffer gegen den HSV in der Nachspielzeit wurde das Hygiene-Konzept der DFL durch Stuttgarts Trainer Matarazzo Pellegrino und seine Spieler mal kurz missachtet. Bildrechte: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch/Pool

Stuttgart muss, Dresden kann gewinnen

Nächste Station im Aufstiegsrennen für den VfB ist nun das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Und dort warten die "Balkon-Kicker" der SG Dynamo. Denn dort und im heimischen Wohnzimmer hat sich die Mannschaft der Elbestädter aufgehalten und trainiert, während sich die anderen Teams bereits wieder ans Wettkampfgeschehen gewöhnten. Grund waren die positiven Corona-Testungen bei den Schwarz-Gelben.

Entsprechend klar sind die Rollen vor dem Aufeinandertreffen verteilt. Stuttgart muss gewinnen, Dresden hingegen kann nur gewinnen. Der Trainings- und Wettkampfvorsprung spricht jedoch ganz klar für Stuttgart. Bliebe als Dresdner Hoffnungsschimmer eigentlich nur der berühmte Blick in die Duell-Statistik. Bei elf Aufeinandertreffen in der 1. oder 2. Liga gab es drei Siege für Dresden (darunter ein 5:0-Heimerfolg in der Saison 2016/17), vier Punkteteilungen und drei VfB-Erfolge. Also auch hier: Vorteil Stuttgart.