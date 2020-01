Nicht der Hamburger SV, nicht der VfB Stuttgart, sondern Arminia Bielefeld ist derzeit das Maß aller Dinge in der 2. Bundesliga. Mit 37 Punkten liegen die Westfalen erstaunliche sechs Punkte vor einem Relegationsplatz, sind mit 23 Zählern die mit Abstand beste Auswärtsmannschaft und stellen mit Fabian Klos (14 Tore) und Andreas Vogelsammer (zehn Treffer) einen unglaublich starken Sturm.

Und der Erfolgsgarant steht an der Linie: Uwe Neuhaus. Der 60-Jährige hat aus einer verunsicherten Kellertruppe ein Topteam geformt. Das hat auch der Verein schon erkannt und verlängerte den im Sommer auslaufenden Vertrag bereits im Dezember 2019 bis 2022. "Die Mannschaft hat sich unter Uwe Neuhaus kontinuierlich und sehr positiv entwickelt", sagte Bielefelds Sportgeschäftsführer. Und Uwe Neuhaus kann Aufstieg, wenn er über mehrere Jahre arbeiten darf. Das bewies er bereits bei Union Berlin (zwei Aufstiege – siebe Jahre Amtszeit) schaffte den Sprung in die zweite Liga in seiner dreijährigen Amtszeit bei Dynamo Dresden.