Gegnercheck: Greuther Fürth

Mit dem bislang höchsten Saisonsieg im Rücken tritt die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (21. Dezember, 13 Uhr) zum Jahresabschluss im Erzgebirge an. Vergangenes Wochende gewannen die Franken dank einer eiskalten Chancenverwertung mit 5:1 beim Karlsruher SC. Bereits zuvor hatten sie den VfL Bochum 3:1 bezwungen. Zwei Siege in Serie waren dem "Kleeblatt" in der laufenden Saison bis dato noch nicht gelungen. Die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Leitl, der im vergangenen Februar den zuvor entlassenen Damir Buric beerbte, rundete damit eine der ertragreichsten Hinrunden ihrer letzten Jahre ab und liegt mit aktuell 25 Punkten (24:21 Tore) lediglich einen Zähler hinter den "Veilchen" auf Rang sieben.

Aus seiner potenziellen Stammformation muss Stefan Leitl auf den kreativen Offensivmann Julian Green (4 Tore) verzichten, der sich im November einen Teilabriss des Innenbandes zugezogen hatte. Zudem dürfte aller Voraussicht nach auch Kapitän und Abwehrchef Marco Caligiuri einen Muskelfaserriss im Oberschenkel nicht rechtzeitig auskuriert haben.



Ein Drittel ihrer bislang 24 Saisontore erzielte die SpVgg bei den jüngsten zwei Erfolgen über den KSC und den VfL. Die zuvor nicht allzu furchteinflößende Offensive scheint also aufgetaut. Allein Angriffsfixpunkt Branimir Hrgota (Ex-Bundesligaprofi in Gladbach und Frankfurt) traf sechs Mal in den letzten sechs Partien.



Der gebürtige Hoyerswerdaer Marvin Stefaniak hingegen trug in seinen elf Einsätzen (fünf davon in der Startelf) erst einen Scorerpunkt (Assist im August gegen St. Pauli) zur Bilanz bei. Kaum wegzudenken aus der ersten Elf ist hingegen Paul Seguin. Der 24-jährige Sohn von FCM-Legende Wolfgang Seguin bestritt in zentraler Rolle vor der Viererkette jedes seiner 15 Punktspiele von Beginn an.