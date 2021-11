Die starke Performance liegt vor allem in er Offensive begründet. Mit 35 Treffern stellt Darmstadt die stärkste Angriffsreihe der Liga. Der Gegner bekommt dabei regelmäßig die Hütte voll. So feierte Darmstadt in dieser Saison bereits zwei 6:1- und zwei 4:0-Siege. Erheblichen Anteil daran haben die im Sommer verpflichteten Luca Pfeiffer und Philipp Tietz, die bereits jeweils elf Saisontreffer auf dem Konto haben.

Beim letzten Aufeinandertreffen feierten die "Lilien" einen klaren 4:1-Erfolg. Bildrechte: imago images/HMB-Media

Gegen den kommenden Gegner Erzgebirge Aue klappte das zuletzt ganz gut. Im März dieses Jahres stand ein deutlicher 4:1-Erfolg nach 90 Minuten zu Buche. Dennoch warnte Lieberknecht vor den Sachsen. "Spiele in Aue sind immer schwierig. Das war schon lange vor meiner Zeit so, aber auch als ich selbst noch gespielt habe". Am Ende zählen einzig und allein die Punkte. "Es ist scheißegal, wie du dieses Spiel dort gewinnst. Selbst ein rotziges 1:0 wäre mir recht, um zu zeigen, dass wir auch solche Spiele mit wahnsinniger Mentalität, Zweikampfhärte und Aggressivität in petto haben und annehmen."