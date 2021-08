Ansätze sind in der gesamten Mannschaft zu erkennen, nur fehlt es noch an der klaren Linie über 90 Minuten. Beim 2:2 gegen Nürnberg ließen sich die Ostwestfalen nach einer starken ersten Hälfte überrumpeln und konnte nur mit Mühe und Not am Ende noch einen Punkt retten. Wenn Kwasniok also die gewünschte Zeit von den Verantwortlichen bekommt, kann er aus der Mannschaft ein echtes Team formen, das durchaus für Furore sorgen kann – vielleicht ja schon am Freitag gegen den Ligakonkurrenten aus Dresden.

Der heutige Magdeburger Baris Atik schoss Dynamo mit einem Hattrick im Mai 2019 im Alleingang zum 3:1 über Paderborn. Bildrechte: imago images / Dennis Hetzschold

Positive Bilanz gegen Dynamo

Bei den bisherigen Begegnungen auf Zweitliga-Niveau haben die Paderborner ganz knapp die Nase vorn. In zehn Spielen fuhr der SCP vier Siege ein und zog dreimal den Kürzeren. Dreimal endete die Partie unentschieden. In den letzten beiden Aufeinandertreffen in der Saison 2018/19 feierte das jeweilige Heimteam einen deutlichen Sieg. Paderborn schlug Dresden zu Hause 3:0, Dynamo revanchierte sich ein halbes Jahr später am letzten Spieltag mit einem 3:1-Erfolg. Trotzdem durfte der SCP mit dem damaligen Trainer Steffen Baumgart an der Elbe den Bundesliga-Aufstieg feiern.

Im Pokal feiern die beiden Mannschaften eine Premiere gegeneinander. Und was helfen bei einem Pokalfight in Runde eins schon die bisherigen Ergebnisse? Beide Teams werden am Freitagabend Vollgas geben und die 16.000 Zuschauer im Stadion dürfen sich auf ein großartiges Spiel unter dem Flutlicht im Rudolf-Harbig-Stadion freuen.