Der Höhenflug des SCP ist dabei fast genauso überraschend wie der der Sachsen, da man im Sommer mit Steffen Baumgart den Erfolgstrainer der letzten Jahre an den 1. FC Köln verlor. Mit dem gebürtigen Rostocker hatte man einst den Durchmarsch von der 3. bis in die Bundesliga geschafft, nun schwingt der Ex-Jenaer Lukas Kwasniok das Zepter an der Pader. Auch der Kader wurde nicht besonders namhaft verstärkt, am ehesten bekannt sind unter den Neuzugängen noch der frühere Premiere-League-Torjäger Marco Stiepermann sowie Felix Platte, der mal für Schalke 04 in der Bundesliga stürmte.