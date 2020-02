Der SV Darmstadt 98 kommt als Tabellenelfter der 2. Bundesliga nach Sachsen. Sein Vorsprung auf Schlusslicht Dynamo Dresden beträgt aktuell sechs Punkte. Der Abstand könnte wahrscheinlich noch größer sein, denn die Lilien warten seit nunmehr sechs Spielen auf einen Sieg. Immerhin gab es in fünf der Partien einen Zähler.

Dresden muss also gewarnt sein, denn vor allem auswärts läuft es für den Gast. Darmstadt ist seit drei Spielen in der Fremde ungeschlagen. Die letzte Auswärtsniederlage geht sogar bis zum 12. Spieltag zurück. Damals gab es ein 1:3 in Fürth.