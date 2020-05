Gegnercheck: 1. FC Nürnberg

Gründungsmitglied der 1. Fußball-Bundesliga, Rekord-Aufsteiger in die 1. Liga, Rekord-Absteiger aus der 1. Liga, 33 Jahre Erstliga-Mitglied, in der 120-jährigen Geschichte nur einmal drittklassig (1996/97) – mit dem Namen 1. FC Nürnberg ist eine ordentliche Portion deutsche Fußball-Geschichte verbunden. Und eigentlich auch Selbstbewusstsein – der FCN gehört einfach zur Bundesliga.

Nach dem Erstliga-Abstieg im vergangenen Sommer zählte Nürnberg vor der Saison zu den Mitfavoriten auf die Rückkehr ins Oberhaus. Doch diesem Anspruch konnten die "Clubberer" die gesamte Saison nicht gerecht werden. In die Saison ging der FCN mit dem Österreicher Damir Canadi, der in der griechischen ersten Liga gute Arbeit geleistet hatte – noch nach nur drei Siegen und fünf Remis musste Canadi nach dem zwölften Spieltag seinen Platz räumen. Damals stand Nürnberg auf Rang elf. Heute, 14 Spieltage später, ist Nürnberg 15. und nur noch einen Punkt vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt.

Nachfolger von Canadi wurde im November Jens Keller. Der 49-Jährige verfügt über Bundesliga-Erfahrung in Stuttgart und Schalke sowie Zweitliga-Erfahrung bei Union Berlin. Keller steht für Offensivfußball – so richtig umsetzen konnten das die Nürnberger aber noch nicht. Vier Siege gelangen dem FCN unter Keller. Größtes Manko: Die Chancenverwertung.

Chancenverwertung und das Flattern zu Hause. Zwei Statistiken dazu: Im ersten Spiel nach der Corona-Pause beim FC St. Pauli hatten die Nürnberger doppelt so viele Chancen wie der Gastgeber aus Hamburg. Die Partie verloren die Franken aber 0:1 (natürlich auch begünstigt durch den Platzverweis gegen FCN-Keeper Mathenia). Und: Mit nur drei Siegen aus 13 Heimspielen sind die "Clubberer" das drittschwächste Heimteam der Liga. Dabei haben sie den drittschwächsten Heim-Angriff und die drittschlechteste Heim-Abwehr.

Nominell haben die Nürnberger eine erfahrene und individuell starke Mannschaft zusammen. Kapitän Hanno Behrens ist an einem guten Tag ein verlässlicher Antreiber nach vorn. Eine gute Saison spielt auch Johanes Greis, mit sieben Vorlagen und fünf Toren bester Offensivscorer der Franken. Auch die Überraschung der Saison spielt in der Offensive: Der erst 21-jährige Robin Hack, der in der vergangenen Saison noch Regionalliga spielte, ist mit sieben Toren bester FCN-Torjäger.