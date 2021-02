Im Fußball können kurze Sequenzen manchmal langwierige Auswirkungen haben. Ein solcher Moment ereignete sich am vergangenen Samstag beim Heimspiel des Hamburger SV gegen den SC Paderborn (3:1): Nach wenigen Minuten lieferte sich Hamburgs Verteidiger Toni Leistner ein Sprintduell mit Paderborns Stürmer Sven Michel, das nur Sekunden andauerte - nun aber wochenlange Folgen hat: Am Ende des Duells fasste sich Leistner an den Oberschenkel und musste bereits in der 16. Minute das Feld verlassen. Die Diagnose: Muskelbündelriss.