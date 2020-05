Darmstadt jubelt nach dem späten 1:0 im Hinspiel gegen Aue. Bildrechte: PICTURE POINT / R. Petzsche

Starke Bilanzen

Der SV Darmstadt 98 hat sich heimlich, still und leise auf Rang fünf nach vorne gearbeitet. Abseits der viel beachteten Hamburger und Stuttgarter haben die Hessen Bilanzen, die eines Aufstiegsanwärters würdig sind. 98-Trainr Dimitrios Grammozis hat die "Lilien" auf Rang fünf geführt. Seinen auslaufenden Vertrag wird er nicht verlängern. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

So gab es in den vergangenen elf Partien nur eine einzige Niederlage, nämlich beim Re-Start in Karlsruhe. Die wurde mit einem 4:0 gegen den FC St. Pauli aber gleich wieder korrigiert.

In der Tabelle der vergangenen zehn Spieltage ist das Team des scheidenden Trainers Dimitrios Grammozis Zweiter, in der der vergangenen 20 Spieltage Dritter.

Aue erwartet also einen schweren Brocken. Das zweitbeste Heimteam der Liga hat zudem gegen Darmstadt zuletzt immer wieder unglückliche NIederlagen kassiert, so unter anderem beim Saisonabschluss 2019 (0:1) und in der Vorrunde (0:1 kurz vor Schluss).

Kempes und Schuster

Mit Erich Berko, Dario Dumic, Tobias Kempe und Marcel Heller sind gleich vier Ex-Akteure von Dynamo Dresden am Böllenfalltor aktiv. Tobias Kempe war von 2010 bis 2012 in Aue - am Dienstag trifft er auf Bruder Dennis, der nun das Veilchen-Trikot trägt. Tobias Kempe (re.) feierte mit Aue die Herbstmeisterschaft (hier mit René Klingbeil) Bildrechte: imago/Picture Point

FCE-Trainer Dirk Schuster arbeitete gleich zweimal in Darmstadt und sagt: "Das ist ein spezielles Spiel für mich. Wenn man in einem Verein mit viel Herzblut gearbeitet hat, kann man das nicht einfach so ad acta legen." Dirk Schuster als Trainer von Darmstadt: Er führte den Verein sensationell in die Bundesliga Bildrechte: imago/Jan Huebner