Im Endspurt zum Klassenerhalt kann der 1. FC Nürnberg wieder auf einen Offensivspieler zurückgreifen, der an guten Tagen ein Faktor für die noch benötigten Punkte sein kann. Robin Hack steht im Auswärtsspiel des fränkischen Fußball-Zweitligisten beim FC Erzgebirge Aue nach wochenlanger Verletzungspause wieder zur Verfügung, wie Trainer Robert Klauß am Montag erfreut berichtete. Den U21-Nationalspieler plant Klauß am Dienstag (18.30 Uhr) im Erzgebirgsstadion aber zunächst einmal als Joker ein. "Nach sechs Wochen Pause direkt Startelf macht wenig Sinn", sagte der Trainer. Hack sei erst kurzzeitig wieder komplett im Mannschaftstraining.

Bei bislang 33 Punkten muss der "Club" in seinen noch verbleibenden sechs Partien noch einige Zähler holen. Aue hat 37 Punkte auf dem Konto. Hack könnte vor allem deshalb wichtig werden, weil der bislang erfolgreichste Torjäger ausfällt. Mittelstürmer Manuel Schäffler bekam im Training einen Schlag auf das Knie ab - bei einer MRT-Untersuchung wurde am Montag dann ein "kleiner Innenbandanriss" festgestellt. Schäffler, der in der Saison bislang zehnmal getroffen hatte, werde "in den kommenden Spielen" fehlen, hieß es dazu vage. Innenverteidiger Lukas Mühl hat derweil eine kleine Verletzung auskuriert und steht wieder zur Verfügung. Nürnberg-Trainer Robert Klauß. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aue ist der Auftakt zu drei Spielen in einer Woche. "Wir werden viele Spieler brauchen und die Einsatzzeiten verteilen", kündigte Klauß an. Der FCN-Trainer will in Aue mit "schnellem, dynamischen, aggressiven Fußball" erfolgreich sein. Er warnte vor dem Gegner, der eine sehr erfahrene Zweitliga-Mannschaft habe. Aue verfüge über ein "extrem gutes Sturmduo, ein robustes Mittelfeld" und in Routinier Martin Männel über "einen überragenden Torhüter".

Richtig emotional wurde Klauß bei seiner Video-Pressekonferenz zum Spiel in Aue, als er auf die Super-League-Pläne von zwölf Topclubs aus England, Spanien und England angesprochen wurden. Diese seien eine "Vollkatastrophe" für den Fußball, sagte der 36-Jährige auch als Fan. "Ich finde, das ist eine total beknackte Idee. Wir haben diese Super League ja schon im Sinne der Champions League. Diese Mannschaften spielen ab dem Achtelfinale, Viertelfinale jedes Jahr gegeneinander - ohne Ausnahme. Da gibt es vielleicht mal eine oder zwei Mannschaften, die da mal reinrutschen. In der Champions League wird doch jedes Jahr schon der Sieger der Super-Mannschaften in Europa gekürt."

Angesichts der finanzielle Probleme aller Vereine in der Corona-Pandemie empörte sich Klauß über den Vorstoß der Großclubs. "Gerade jetzt, in der aktuellen Phase, wo die kleinen Vereine Probleme haben, schauen die großen Vereine, dass sie noch mehr Geld generieren. Das ist ja Wahnsinn!" Die kleinen Vereine würden "noch mehr geschwächt, wenn diese Mannschaften aus der (nationalen) Liga rausgehen, weil dann die Attraktivität der Liga leidet. Das hat mit Solidarität gar nichts mehr zu tun, das ist genau das Gegenteil."