Und dann ist da noch so eine Konstante: Seit ziemlich gigantischen 14 Jahren wird der FC Heidenheim von Frank Schmidt trainiert. 2007 war der heute 47-Jährige vom Spieler zum Co-Trainer und nach nur zwei Monaten sogar zum Chefcoach mutiert. Nach all der Zeit mit Aufstiegen von der Oberliga bis in die 2. Liga sitzt Frank Schmidt weiter fest im Sattel. Sein Vertrag geht noch bis 2023, und den wird er, darauf kann man getrost wetten, auch mindestens noch erfüllen.