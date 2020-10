Danach hat der FCH einige Abgänge verkraften müssen: So gingen der hochgewachsene Angreifer Tim Kleindienst und der defensive Mittelfeldmann Niklas Dorsch zum KAA Gent (Belgien). Die Ablöse: Satte sieben Millionen Euro für das Duo. Mit Sebastian Griesbeck wechselte ein weiterer defensiver Mittelfeldakteur mit Verspätung doch in die Bundesliga, zum 1. FC Union Berlin. Ersetzt werden sollen sie von einem Rückkehrer aus Dresden und einem Neuzugang aus Dresden, sowie einem Duo aus Kaiserslautern. Für Linksaußen Florian Pick und Mittelstürmer Christian Kühlwetter nahm der Klub von der Ostalb immerhin 1,55 Millionen Euro in die Hand. Im Mittelfeld holte man Ex-Dynamo Dzenis Burnic, der allerdings mit einem Muskelbündelriss ausfällt. Und im Angriff soll Patrick Schmidt endlich den Durchbruch schaffen.

Zuletzt hatte Heidenheim den wuchtigen Stürmer nach Dresden verliehen. Mit der SGD verpasste er zwar den Klassenerhalt, konnte mit sieben Toren aber dennoch überzeugen. Nun also der nächste Versuch in Baden-Württemberg. Aue hat keine guten Erinnerungen an Schmidt: In der Vorsaison erledigte er die Veilchen per Doppelpack im Alleingang – sein Fall-Rückzieher zum 2:1 wurde sogar zum "Tor des Monats" gekürt. Vielleicht kommt es auf dem Feld zu einem Duell Florian Ballas, seinem Dynamo-Teamkollegen aus der Vorsaison.. Mit dem Innenverteidiger spielte Schmidt schon 2014 in Saarbrücken zusammen.