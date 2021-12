In der Folge haben die Ingolstädter wenig bis keine Erfolgserlebnisse für sich verbuchen können. Es hagelte Reihenweise Niederlagen in der Liga und die Stimmung in der Audi-Stadt wurde von Tag zu Tag düsterer. Am 8. Dezember zog der Verein dann die Reißleine und entließ Trainer André Schubert nach nur neun Spielen im Amt. Bereits am achten Spietag hatte der FCI das erste Mal auf den Katastrophenstart reagiert und die damaligen Übungsleiter Roberto Pätzold von seinen Aufgaben enthoben.