Kollektive FCI-Erleichterung nach Filip Bilbijas Treffer in Osnabrück, der endgültig den Weg zurück in die 2. Liga ebnete. Bildrechte: IMAGO / Stefan Bösl

Am letzten Sonntag im Mai ließ nun der Osnabrücker Marc Heider an der Bremer Brücke mit einem frühen Doppelpack den schönen Ingolstädter 3:0-Vorsprung aus dem Relegationshinspiel zunächst dahinschmelzen. Doch dann köpfte Filip Bilbija eine Flanke seines Kapitäns Stefan Kutschke ins Netz (31.) und verscheuchte die Dämonen der jüngsten FCI-Vergangenheit. Die "Schanzer" folgten Dynamo Dresden und Hansa Rostock in die 2. Liga.



Das neuerliche Wiedersehen des gebürtigen Dresdners Kutschke mit seinem Ex-Verein in der Heimatstadt gibt es bereits am ersten Spieltag. Tiefgreifend verändert hat sich das Team seit der 0:4-Abreibung im Rudolf-Harbig-Stadion Ende Februar nicht. Der FCI ließ die Routiniers Björn Paulsen, Caiuby und Robin Krauße ziehen. Im Gegenzug haben die Bayern bis dato lediglich zwei echte Neuzugänge – Yassin Ben Balla (Braunschweig) und Jan-Hendrik Marx (Mannheim) – verpflichtet, zudem endete Maximilian Wolframs Leihe nach Zwickau und U19-Mittelstürmer Arian Llugiqi wurde hochgezogen.