Sehr viel deutlicher kann ein Direktvergleich kaum nicht sein. In der Bundesliga (zwischen 1991 und 1994), im DFB-Pokal (2005 und 2009) sowie in der 2. Bundesliga (zwischen 2016 und 2020) kam es zu 14 Aufeinandertreffen. Davon konnte Dynamo Dresden exakt eins gewinnen. Am 18. Spieltag der Saison 2016/17 siegte die SGD durch Tore von Philip Heise und Erich Berko mit 2:1 im Frankenstadion.