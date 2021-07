Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg schielt nach oben: "Besser sein als letzte Saison"

1. Spieltag

In den den zwei zurückliegenden Saisons nach dem Bundesliga-Abstieg schaffte es der 1. FC Nürnberg nicht in die obere Tabellenhälfte der 2. Liga. Das soll sich in dieser Saison ändern. Erzgebirge Aue hat großen Respekt.