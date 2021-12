An den ersten elf Spieltagen blieb die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß sogar ungeschlagen. Entsprechend fütterte das die derzeit wohl noch zu voreiligen Hoffnungen auf mehr, die nicht zuletzt auch Hecking dann wieder einfangen muss und um Geduld bittet. Es sei "viel Positives zu sehen", so der 57-Jährige ebenfalls im "kicker", aber "wir sind mitten in einem Prozess." Von den jüngsten sechs Partien gewann der FCN noch zwei und verlor vier – zuletzt mit 1:4 beim FC Schalke. Ein denkbar unglückliches Eigentor von Angreifer Manuel Schäffler brachte die Nürnberger Mitte der zeiten Halbzeit vorentscheidend mit 1:2 in Rückstand.

Angreifer Manuel Schäffler wird nach seinem Eigentor auf Schalke von Keeper Christian Mathenia getröstet. Bildrechte: imago images/Zink

In der gerade beendeten Hinrunde haben die Franken 27 Punkte eingesammelt, sieben mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Sie liegen auf Rang sieben, also voll in jenem Soll, das Hecking ("Zwischen Platz fünf und acht einlaufen") im Sommer ausgegeben hatte. Auffällig: Vor allem gegen die sechs momentan davor liegenden Kontrahenten gelang kein Sieg. Dennoch beträgt der Rückstand etwa zum Hamburger SV auf Rang lediglich zwei Pünktchen.



"Einige Jungs kommen von der Belastung her ans Limit", erkannte Robert Klauß nach der Schlappe auf Schalke. Die Stammkräfte Christian Mathenia, Mats Möller Daehli, Tom Krauß, Enrico Valentini, Tim Handwerker und Johannes Geis mussten angeschlagen zu Wochenbeginn noch kürzer treten. Nichtsdestotrotz will der vorherige Co-Trainer von RB Leipzig und seit 2020 in Nürnberg verantwortliche Fußballlehrer, dass seine Mannschaft in Aue "noch mal einen raushaut". Etwas gutzumachen gibt es allemal – im Hinspiel kam der "Club" gegen die Erzgebirger nicht über ein torloses Remis hinaus.