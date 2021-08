Nach der Katastrophen-Saison 2020/21 gibt es für die aktuelle Spielzeit drei Ziele auf Schalke: "Neustart", "Wiedergutmachung" und im Idealfall "Wiederaufstieg". So sehr die königsblaue Fan-Seele zuletzt gelitten hat, so wenig ist von der Mannschaft, die in der Vorsaison nie auf einem Nicht-Abstiegsplatz stand und insgesamt nur drei Spiele gewann, übrig geblieben. Die Folge: Der Verein wurde bis auf wenige Ausnahmen auf links gedreht. Schuld sind die finanziellen Einbußen durch die Coronapandemie und den Abstieg, aber auch sportlich ging mit dem Vorjahres-Kader absolut nichts zusammen. Außerhalb des Platzes wurde die Führungsriege fast komplett gewechselt. Es brodelte auf allen Ebenen, was wahrscheinlich zu den hässlichsten Szenen der Saison führte, als Schalke-Spieler von gewaltbereiten Fans regelrecht gejagt wurden.

Fans vom FC Schalke 04 mussten in der vergangenen Spielzeit einiges durchmachen. (Archiv) Bildrechte: dpa