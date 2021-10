Fußball | 2. Bundesliga Gegnercheck Schalke 04: Unauffällig in die Aufstiegszone gerutscht

11. Spieltag

Der FC Schalke 04 tat sich nach dem bitteren Abstieg zunächst schwer in der neuen Umgebung 2. Bundesliga. Doch so langsam kommen die "Knappen" ins Rollen und stehen vor dem Duell mit Dynamo Dresden am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.