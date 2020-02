Gegnercheck FC St. Pauli

Der FC St. Pauli steckt in der Krise. Nach der Entlassung von Markus Kauczinski, dem jetzigen Dynamo-Coach, wurde Jos Luhukay installiert. Mit ihm steht der Kiezklub auf dem 15. Tabellenplatz und kämpft um den Klassenerhalt. 27 Punkte holten die Hamburger saisonübergreifend in 27 Partien unter der Regie des 56-Jährigen. Zum Vergleich: Kauczinski kam in der letzten Saison bis zu seiner Entlassung in 28 Partien auf 44 Zähler. Bisher hat Luhukay in der aktuellen Spielzeit 33 Spieler eingesetzt. Ein Zeichen dafür, dass es ihm noch nicht gelungen ist, eine (konstante) Mannschaft zu formen. Alle fünf Siege haben die Hamburger zuhause geholt, auswärts gelang bisher nicht ein einziger Dreier.