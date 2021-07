Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli sieht sein Team trotz des 3:0-Auftaktsieges in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel nicht zwingend als einen Aufstiegskandidaten an. "Wir können richtig guten Fußball spielen und sind von den Abläufen und personell gut aufgestellt. Aber man braucht zehn bis zwölf Spieltage, um zu sehen, wo sich die Mannschaften einsortieren." Am Sonntag (13:30 Uhr/Live-Ticker und Audio-Stream in der SpiO-App) steht das erste Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue an, das mit einem 0:0 beim 1. FC Nürnberg in die Saison gestartet ist.