Und dennoch ist die Stimmung beim Europokal-Finalisten von 1979 wenige Tage vor dem Weihnachtsfest alles andere als besinnlich. Grund ist die jüngste 0:1-Heimpleite gegen Holstein Kiel. Im Topspiel der Verfolger sorgte nicht nur ein Lattentreffer kurz vor Schluss für lange Gesichter. Als "maximal unglücklich", bezeichnete Thioune den Auftritt seiner Mannschaft. "Zum wiederholten Male geraten wir in einem Heimspiel in Rückstand. Wir können da vor allem gegen eine so gute Mannschaft, die eine Idee mit dem Ball hat, nicht immer hinterherlaufen. Da habe ich absolut kein Verständnis für."

Auch gegen den FCM im Pokal verschlief Düsseldorf die erste Hälfte und geriet in Rückstand. Am Ende war es der eingewechselte Jona Niemiec, der das Spiel noch drehte. Ähnlich fahrlässig dürfte der FCM am Samstag nicht agieren. Das weiß auch F95-Sportvorstand Klaus Allofs: "Magdeburg ist auch nicht so einfach. Da haben wir im Pokal die erste Halbzeit verschlafen und erst dann gewonnen. Aber das heißt ja nicht, dass es diesmal deshalb einfach wird."