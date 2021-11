Doch auch der trotz jahrelanger Trainererfahrung gerade einmal 37-jährige Preußer hat dem NRW-Klub die Unbeständigkeit nicht austreiben können. Im Gegenteil. Zuletzt gab es das Aus im DFB-Pokal in Hannover, eine Zweitliga-Niederlage in Rostock und eine gefühlte Niederlage durch ein Last-Minute-1:1 gegen Hannover 96. Der Abstand auf Rang 16 beträgt nur noch vier Punkte, Dresden könnte mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied die Fortuna überholen. Und der Acht-Punkte-Abstand auf Rang drei ist für die Ansprüche des Klubs - "oben mitspielen" hieß es da - einfach zu groß.

Also blickte Trainer Preußer schon in Richtung Weihnachten: "Die nächsten fünf Spiele bis Weihnachten werden wichtig. Wir spielen in dieser Zeit drei Mal zuhause, wollen stabiler werden, eine gute Punktausbeute haben und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen." Er bangt noch um Stammkeeper Florian Kastenmeier, den eine heftige Magen-Darm-Grippe mit Fieber erwischt hat. Für ihn könnte Raphael Wolf im Kasten stehen. Definitiv ausfallen werden Mittelfeldspieler Appelkamp (Muskelfaserriss), Angreifer Dawid Kownacki (Knieverletzung) und Innenverteidiger Andre Hoffmann (schweres Trauma der Halswirbelsäule).

Besonders in der Innenverteidigung drückt der Schuh. Dort denkt der Klub an einen erfahrenen Neuen. Angreifer Rouwen Hennings freut sich auf den Auftritt bei Dynamo. Der "Bild" sagte er: "Das 1:2 in Rostock war eins unserer schlechteren Spiele. Das ist abgearbeitet und abgehakt. Die Stimmung in Dresden wird aufgeheizt sein. Ich freue mich darauf. Ich mag es, da zu spielen." Das liegt nicht nur an der Atmosphäre, sondern auch an seinem Last-Minute-Tor zum Bundesliga-Aufstieg 2018: "Den Moment werde ich niemals vergessen. Schön, da wieder hinzukommen. Ich hoffe wir haben wieder ein positives Erlebnis."