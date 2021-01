Fortuna Düsseldorf steht eine weite Reise bevor. Am Sonnabend (16. Januar) geht es zum FC Erzgebirge Aue, einer heimstarken Mannschaft, die bisher zuhause nur ein Spiel verloren hat. Dessen ungeachtet hat die Fortuna ein großes Ziel und strebt mit Uwe Rösler den sofortigen Wiederaufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs an. Die Chancen stehen gut, haben doch die Rheinländer nach einem holprigen Start Konstanz in ihr Spiel gebracht und liegen nunmehr mit 27 Punkten (5. Platz) in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen.