Es war beeindruckend, wie die Fürther es immer wieder mit schnellem Fußball über außen schafften, die Osnabrücker Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Nur das Toreschießen fehlte beim Team von Stefan Leitl, der mit seiner Mannschaft in diesem Jahr "den nächsten Schritt" in der Entwicklung machen will. Für die Partie in Aue fordert Leitl nun: "Wir müssen gieriger werden, ein Tor zu machen." Seguin sagt zum Gegner: "Aue steht sehr kompakt, sie sind sehr heimstark. Wir brauchen viel Eigenmotivatin und Laufarbeit." Verteidiger Maximilian Bauer fügt hinzu: " Es kommt darauf, dass wir die Zweikämpfe bestreiten und mutig nach vorne spielen." In der Vorbereitung gelang das unter anderem bei einem Champions-League-Starter: In Gladbach gewann die Leitl-Elf 2:0. Gegen den Halleschen FC wiederum hieß es 0:1.

Halles Julian Derstroff traf per Freistoß zum Sieg gegen Fürth Bildrechte: imago images/Zink