Fürth will in Dresden die Wende schaffen

Die SpVgg Greuther Fürth wartet seit dem Re-Start weiter auf den ersten Sieg. In den bislang vier Begegnungen kamen die Franken lediglich zu zwei Remis (HSV 2:2, Darmstadt 1:1). Dabei schmerzen vor allem die Heimniederlagen gegen Osnabrück (0:2) und zuletzt gegen Sandhausen (1:2). Gegen Dynamo Dresden soll am Dienstag (18:30 Uhr) nun endlich der Bock umgestoßen und die 40-Punkte-Marke geknackt werden, die den Klassenerhalt so gut wie sichern würde. “Es ist an der Zeit, sich rauszuarbeiten und die Wende herbeizuführen. Wir müssen mit Energie und Leidenschaft auftreten und eine andere Körpersprache auf den Platz bringen“, forderte Fürth-Trainer Stefan Leitl am Montag. Fürth-Coach Stefan Leitl enttäuscht nach dem 1:2 gegen Sandhausen. Bildrechte: imago/Wolfgang Zink/Sportfoto Zink

Leitl: "Auf eigene Stärken besinnen"

Obwohl Gegner Dynamo weiterhin am Tabellenende steht und Leitl mit Respekt in die Nachholpartie geht, gibt der Coach eine klare Marschrichtung vor: "Wir wissen, was wir auf dem Platz bringen. Wir müssen uns auf die eigenen Stärken besinnen und viel Vertrauen in unser Spiel bekommen und eine gute Leistung abliefern."

Nielsen & Mavraj vor Rückkehr

Leitl kann für die Partie gegen Dresden wohl wieder auf Stürmer Havard Nielsen (Gehirnerschütterung) und Verteidiger Mergim Mavraj (Adduktoren) im Kader zurückgreifen.

Bilanz spricht für Fürth