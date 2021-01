Formcheck

Auch wenn die Spielvereinigung Greuther Fürth aktuell "nur" von Platz drei grüßt - in der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga liegen die Kleeblätter mit 1635 Punkten auf Rang eins. Mit Ausnahme eines einjährigen Intermezzos im Fußball-Oberhaus (2012/13) ist Fürth der Dauerbrenner in der zweithöchsten Spielklasse. Auch in diesem Jahr spielt die SpVgg eine gute Rolle und hat die Aufstiegsplätze fest im Blick.

Mit Stefan Leitl herrscht Konstanz auf der Trainerposition. Auch die Offensive weiß in dieser Saison mit 34 Treffern auf ganzer Linie zu überzeugen. Nach zuletzt drei sieglosen Partien konnte Fürth gegen Osnabrück zudem endlich wieder drei Punkte einfahren. Ein ausgewogenes Mannschaftsgefüge mit sowohl erfahrenen Akteuren wie Mergim Mavraj oder Branimir Hrgota, als auch jungen Leistungsträgern wie Maximilian Bauer und Jamie Leweling sorgt in Fürth in diesem Jahr für Aufstiegsträume.

Der Trainer

Stefan Leitl wird am Freitag zum 70. Mal auf der Fürther Trainerbank Platz nehmen. Seit Februar 2019 ist der 43-Jährige bei den Franken im Amt. Zuvor betreute er den FC Ingolstadt, für den er neben Darmstadt, Unterhaching und Nürnberg auch als aktiver Spieler auflief. Leitl lässt sein Team bevorzugt im 4-4-2-System mit Raute spielen. Mit Flankenläufen über die schnellen und technisch versierten Julian Green und Paul Seguin wird der Ball gezielt hinter die Abwehrreihe des Gegners gespielt. Gegen den Ball überzeugt Fürth mit aggressivem Pressing, in Ballbesitz mit klugem Kombinationsspiel. Stefan Leitl gibt die Richtung vor. Bildrechte: imago images/Laci Perenyi

Spieler im Fokus

Ein großer Name muss nicht zwingend zur Last werden, wie das Beispiel Paul Seguin zeigt. Der Sohn der FCM-Legende Wolfgang "Paule" Seguin hat sich im Profifußball etabliert, sammelte bereits Bundesligaerfahrung beim VfL Wolfsburg und schnürte auch für Dynamo Dresden die Schuhe, ehe Fürth ihn im Sommer 2019 fest verpflichtete. Seitdem ist der Rechtsfuß fester Bestandteil bei den "Kleeblättern", agiert vornehmlich im rechten Mittelfeld und hat sich mit seiner technischen Stärke und Spielübersicht zum Knotenpunkt im Fürther Spiel entwickelt. In dieser Spielzeit stand Seguin bisher in jeder Partie auf dem Platz und verbuchte bereits sieben Scorerpunkte. Paul Seguin (li.) hat sich in Fürth zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Bildrechte: imago images/Zink

Bilanz gegen Aue

Die Spielpaarung entwickelt sich so langsam aber sich zu einem Evergreen. Am Freitag kreuzen beide Teams zum 30. Mal die Klingen. Auch wenn Fürth die Bilanz mit 12:8-Erfolgen anführt – in der Vergangenheit biss man sich regelmäßig die Zähne an den Sachsen aus: Seit sechs Partien wartet die SpVgg auf einen Sieg gegen die "Veilchen". Besonders bitter wird die 0:5-Klatsche im Dezember 2018 im Gedächtnis bleiben. Im Hinspiel dieser Saison trennte man sich dagegen mit einem Unentschieden.