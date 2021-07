Nachdem in den letzten drei Spielzeiten für den einst stolzen Bundesligisten immer das klare Ziel Aufstieg formuliert wurde, spricht in Hamburg seit der Verpflichtung von Tim Walter niemand offen über konkrete Saisonziele. Auf seiner ersten Pressekonferenz sagte Walter: „Ich glaube, jetzt Ziele zu formulieren, wäre nicht angebracht. Es ist aber klar, wer weiterkommen will, wer sich entwickeln will, der hat Ziele. Jeder der mich kennt weiß, dass ich Ziele habe. Wie die genau aussehen, werden wir später besprechen. Um es abstrakt zu formulieren: Platz vier ist kein Ziel.“