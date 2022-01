Robert Glatzel, bester Torschütze des Hamburger SV, hier im Hinspiel gegen die SG Dynamo Dresden Bildrechte: imago images/Claus Bergmann

Zwar hat der HSV mit zwei Niederlagen in den bisherigen 18 Spielen die wenigsten der Liga, dafür ging die Hälfte aller Spiele unentschieden aus. Das kostete wertvolle Zähler. Es fehlte das Siegergen, um die engen Spiele zu entscheiden, bzw. nach Gegentoren wieder zurückzukommen.

Bakery Jatta - nach Corona-Quarantäne zurück

Die Reizfigur bei den Hamburgern ist sicher Bakery Jatta. Wegen zweifeln an seiner Identität hatte die Staatsanwaltschaft Hamburger im Dezember sogar Anklage gegen den Fußballprofi erhoben. Doch bis zu einer möglichen rechtskräftigen Verurteilung darf der Offensivmann trainieren und spielen für den HSV. 2015 war Jatta nach Deutschland gekommen, hat dort aber mutmaßlich falsche Angaben zu seinem Namen und Geburtsdatum gemacht. Beim Jahresauftakt in Dresden könnte Jatta wieder auf dem Platz stehen. Nach einer Corona-Quarantäne kehrte er am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück. Das Trainingslager in Spanien hatte der Flügelflitzer zuvor aber wegen Corona verpasst. Bildrechte: imago images/KBS-Picture

Glücksgriff Robert Glatzel

Der Knipser: Robert Glatzel brachte es auf neun Treffer, ist der sichere Knipser des HSV. Der 28-Jährige kam im letzten Sommer von Cardiff City, allerdings war er von dort nach Mainz ausgeliehen gewesen. Bemerkenswert: Sonny Kittel erzielte zwar nur vier Treffer, legte dafür gleich zehn auf. Fernandes hatte wegen einer Kapselverletzung viele Wochen nicht zur Verfügung gestanden.

Cheftrainer will Offensiv-Fußball

Der Cheftrainer Tim Walter war im Sommer für den glücklosen Daniel Thioune an die Seitenlinie beim HSV gekommen, seine dritte Station im Profibereich nach dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel. Dem 46-Jährigen soll es nun gelingen – er erhielt einen Vertrag bis 2023 – im vierten Anlauf die zweite Liga hinter sich zu lassen. Walter bevorzugt einen offensiven Fußball, mit viel Ballbesitz. Die Defensive hat er dabei aber stets im Blick, was ein Blick auf die nackten Zahlen verdeutlicht. Die Abwehr ließ nur 18 Gegentreffer zu. Ein Rückhalt ist zudem Keeper Daniel Heuer Fernandes, der in der Winterpause seinen auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert hat. Bildrechte: imago images/KBS-Picture

Hinspiel: Dynamo ergattert sich einen Punkt