HSV-Trainer Tim Walter will sich vom Tabellenstand der Auer nicht blenden lassen. Die Sachsen sind Letzter vor dem Spiel gegen den Siebten Hamburger SV, der 13 Punkte auf dem Konto hat. "Ich glaube, die Tabelle ist nie aussagekräftig", sagte der 45 Jahre alte Walter und fügte an: "Ich glaube, dass jede Mannschaft, die in der Liga agiert, Qualitäten hat." Dabei wolle der HSV seine Stärken ins Spiel bringen. Hamburg werde Aue nicht unterschätzen, so der Coach.