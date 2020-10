Der Hamburger SV arbeitet zum dritten Mal an einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Dort, wo sich der einstige "Bundesliga-Dino" auch sieht. Der Saisonstart, zumindest in der Liga, ist absolut gelungen. MIt drei Siegen aus drei Partien gelang der beste Start seit 46 Jahren. Besser als in den glorreichen 80-er Jahren. Im Nachholspiel am Mittwoch (19:00 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue könnte mit dem vierten Sieg sogar der Sprung an die Tabellenspitze gelingen. Dort befindet sich Holstein Kiel mit drei Siegen und einem Remis.