Aktuelle Lage

Im letzten Jahr mit Platz sechs noch deutlich an der Rückkehr in die 1. Bundesliga gescheitert, gehören die Niedersachsen auch in dieser Spielzeit zum Kreis der Aufstiegsaspiranten. Der Saisonstart lief allerdings mehr als durchwachsen. Drei Siegen stehen bereits drei Niederlagen gegenüber. Kurios: Auf einen Erfolg ließen die 96er stets eine Pleite folgen. Angesichts von drei Niederlagen auf fremdem Platz macht dem langjährigen Bundesligisten vor allem die notorische Auswärtsschwäche zu schaffen.

Zweifelsohne verfügt Hannover aber über die Qualität, um es mit jedem Gegner in der Liga aufzunehmen. Ob Genki Haraguchi, Marvin Ducksch oder Dominik Kaiser – an Erfahrung und individueller Klasse mangelt es im Team von Kenan Kocak nicht. Besonders Haraguchi und Ducksch sind in guter Verfassung und zeichneten sich zusammen bereits für drei Tore und sieben Vorlagen verantwortlich. Genki Haraguchi ist Hannovers Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Bildrechte: imago images/Sven Simon

Letzter Auftritt

Wie bereits angesprochen, in der Fremde läuft bei Hannover wenig zusammen. Am vergangenen Sonntag setzte es eine 1:4-Klatsche gegen Greuther Fürth. Die Spieler wirkten platt, "wir hatten Totalausfälle", erklärte Kocak im Anschluss an die Partie. Die 96er schossen nur einmal aufs Tor. Zwar saß der Treffer von Hendrik Weydandt, ansonsten legten die Niedersachsen aber einen vor allem spielerisch enttäuschenden Auftritt hin. "Es kann sein, dass wir mental nicht die Widerstandsfähigkeit hatten. Wichtig ist, dass wir unsere Lehren daraus ziehen. Aber solche Erlebnisse stärken auch das Bewusstsein des Einzelnen. Wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen", betonte Kocak vor der anstehenden Aufgabe gegen Aue.

Spieler im Fokus

Eineinhalb Jahre schnürte Dominik Kaiser seine Schuhe für Bröndby IF (Dänemark), ehe es ihn im Januar dieses Jahres nach Hannover zog. Der zentrale Mittelfeldspieler wird vielen noch aus seiner Zeit bei RB Leipzig in Erinnerung sein. Sechs volle Jahre lief er im RB-Dress auf und begleitete den Aufstieg des Vereins in über 150 Einsätzen von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Mittlerweile führt Kaiser die Hannoveraner als Kapitän aufs Feld. Neben Torhüter Michael Esser gehört der 32-Jährige zu den Wortführern auf dem Platz. Dominik Kaiser (r.) führt die 96er als Kapitän aufs Feld. (Archiv) Bildrechte: dpa

Der Trainer

Drei Cheftrainer verschliss Hannover im letzten Jahr. Namhafte Übungsleiter wie Thomas Doll und Mirko Slomka scheiterten sang- und klanglos an der Aufgabe, die 96er zurück in die Erfolgsspur zu führen. Im November 2019 wurde schließlich Kenan Kocak installiert, der vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison überzeugen konnte. Seit seinem Amtsantritt ist deutlich mehr Ruhe an der Leine eingekehrt. Der 39-Jährige, zuvor in Mannheim und Sandhausen aktiv, setzt meist auf eine offensiv ausgerichtete 4-3-1-2-Formation, in der vor allem Spielmacher Haraguchi genügend Platz zur Entfaltung bekommt. Kenan Kocak feiert sein einjähriges Amtsjubiläum bei Hannover 96. Bildrechte: Picture Point

Bilanz gegen Aue

Beide Teams treffen erst zum fünften Mal in ihrer Vereinsgeschichte aufeinander. Zwei Mal behielt Hannover die Oberhand, zuletzt ging jedoch Aue als Sieger vom Platz: Im Juni dieses Jahres schossen Pascal Testroet und Clemens Fandrich einen 2:1-Sieg für die "Veilchen" heraus. Ducksch konnte für die Niedersachsen nur verkürzen.

Voraussichtliche Aufstellungen