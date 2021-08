Und die ersten Wochen unter Zimmermann waren vielversprechend. Durch seine Vorgaben, viel mit dem Ball und fußballerischen Elementen spielen zu lassen, haben in Hannover für regelrechte Aufbruchstimmung gesorgt. Ob das gerechtfertig ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Hannover 96 ist eine echte Wundertüte. Das zeigen auch die Ergebnisse der ersten beiden Spieltage. Beim 1:1 gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen überzeugte Hannover und legte zum Teil überraschende spielerische Stärken an den Tag.

Sebastian Stolz, Sebastian Ernst und Sebastian Kerk gehören zu den prominenteren Zugängen im neuen Mittelfeld, und vor allem Ernst hat sich schnell eingefunden und durch Leistung überzeugt. Bei Kerk und Stolz ist noch Luft nach oben. In der Zentrale spielt auch ein alter Bekannnter: Dominik Kaiser. Vor allem gegen Bremen überzeugte der 32-Jährige durch eine solide und abgeklärte Spielweise. Im Angriff soll weiterhin Knipser Marvin Ducksch für Tore sorgen, was immerhin gegen Werder schon klappte. Beim 0:3 gegen Hansa-Rostock hing aber auch der 15-Tore-Mann aus der Saison 2020/21 in der Luft - so wie der Rest des Teams auch. Dennoch: Wechselgerüchten um Ducksch in Richtung Werder Bremen erteilte der Verein eine klare Ansage. "Wir werden ihn nicht abgeben, darauf haben wir uns verständigt", sagte 96-Sportchef Marcus Mann im "Sportbuzzer".