Hannover 96 geht mit viel Schwung in die Fußball-Zweitliga-Begegnung am Sonntag gegen die SG Dynamo Dresden. Nach einer lange enttäuschenden Saison inklusive eines Trainerwechsels hat der neue Übungsleiter Christoph Dabrowski eine Wende eingeleitet.

Mit neuem Trainer, neuem Sportchef und neuem Kader nahm Hannover das dritte Jahr in Folge in der 2. Liga in Angriff. Der langjährige Bundesligist, der es sogar bis ins Viertelfinale der Europa League geschafft hatte, konnte 2020 mit Rang sechs den anvisierten sofortigen Wiederaufstieg nicht realisieren. Im Vorjahr reichte es dann sogar nur zum unbefriedigenden 13. Platz. Das Saisonziel in der mit Ex-Bundesligisten gespickten 2. Liga 21/22, lautet: Ein sicherer, mittlerer Tabellenplatz.