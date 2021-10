Mit einem 3:0 gegen Zweitliga-Kontrahent Düsseldorf zog das Team von Jan Zimmermann am Mittwoch (27.10.2021) erstmals seit der Saison 2016/17 ins Pokal-Achtelfinale ein. "Megageil" nannte der 19 Jahre junge Maximilian Beier seine ersten Pflichtspieltore für Hannover (90.+2/90.+5). "Hier so zu treffen, dazu die Reaktion der Fans - das war unbeschreiblich", sagte der aus Hoffenheim ausgeliehene Angreifer, der gegen die Fortuna auch das 1:0 von Sebastian Kerk eingeleitet hatte (30.).

Gegen Düsseldorf habe das Team "eine erste Reaktion gezeigt und jetzt kommt es am Wochenende wieder drauf an", betonte 96-Kapitän Marcel Franke. Doch in der Vergangenheit patzte Hannover nach guten Ergebnissen. Einem 3:0 in Kiel folgte ein 1:2 daheim gegen Sandhausen. Gegen Aue soll die Pokal-Leistung bestätigt werden: "Wir gehen mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel", sagte Julian Börner, der lange für Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus gekickt hat.