Während der FC Erzgebirge die mannschaftsgewordene Zweitliga-Identität verkörpert, strebt Hannover 96 nach Höherem. Und scheitert damit immer wieder. Vom eigenen Anspruch ist H96 klar ein Bundesligist. Mit 30 Jahren Erstligazugehörigkeit und Platz 15 der ewigen Bundesliga-Tabelle verorten sich die Norddeutschen klar in der Eliteliga. Zuletzt spielten die "Rothemden" 2019 in der 1. Liga.

Aktuell ist Trainer Kenan Kocak mit dem Projekt Wiederaufstieg betraut. H96 startete furios mit 11:3 Toren und vier Siegen aus den ersten fünf Spielen in die Saison. Seither holpert es aber, zwischenzeitlich fiel der Klub sogar bis auf Rang 14 (9. Spieltag) ab. Was fehlt bei Hannover ist Konstanz und Glück. Den Niedersachsen gelang nach dem Saisonstart nie eine richtige Serie. Partien wie gegen Düsseldorf (2:3 in Überzahl), Karlsruhe (0:1 durch ein Eigentor) oder St. Pauli (2:3 in der Nachspielzeit) wurden sehr unglücklich verloren. Hätte H96 diese Punkte nicht abgegeben, wären die Hannoveraner noch ganz dick drin im Aufstiegsgeschäft.