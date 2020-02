Gegnercheck Holstein Kiel

Der KSV Holstein Kiel ist richtig gut drauf. Nach fünf Spielen in Serie ohne Niederlage reisen die Norddeutschen mit großem Selbstvertrauen zum Spiel gegen Erzgebirge Aue. Durch ein 2:1 gegen St. Pauli am Montag überholte das Team von Trainer Ole Werner den FCE in der Tabelle und steht nun auf Rang sechs. Davor gab es in diesem Jahr ein 2:0 beim Karlsruher SC sowie ein 1:1 gegen Darmstadt 98.