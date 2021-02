Form

Seit Saisonbeginn ist Holstein Kiel ein ernsthafter Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga. Die Mannschaft von Ole Werner hat sich seit dem vierten Spieltag in den oberen Rängen festgebissen und grüßte zwischenzeitlich sogar von der Tabellenspitze. Ausrutscher leisten sich die "Störche" kaum, der jüngste tat aber besonders weh: Gegen den direkten Konkurrenten aus Fürth verloren die Kieler am vergangenen Montag trotz Führung und drückender Dominanz mit 1:2. Dass der entscheidende Gegentreffer von einem Kieler selbst (Alexander Mühling) fabriziert wurde, fügte sich nahtlos ins Gesamtbild eines total gebrauchten Abends.

Dennoch dürfte der Patzer die Norddeutschen nicht aus der Bahn werfen. Das gut eingespielte Team ist mental auf der Höhe, stellt mit nur 21 Gegentoren die beste Defensive in der Liga. Auch im Angriff ist man mit Akteuren wie Jae-sung Lee, Fabian Reese und Joshua Mees exzellent aufgestellt, nicht zu vergessen der nimmermüde Routinier und DFB-Pokalheld Fin Bartels. Patzer wie gegen Fürth sollten sich in den nächsten Wochen jedoch nicht mehren. 2018 standen die Störche bereits mit einem Bein in der Bundesliga, scheiterten jedoch in der Relegation gegen Wolfsburg. Das gleiche Szenario möchte man an der Förde im Sommer tunlichst vermeiden.

Der Trainer

Am Kieler Höhenflug besitzt vor allem der Trainer seine Aktien. Mit 32 Jahren ist Ole Werner der jüngste Cheftrainer im deutschen Profifußball. Seit seinem Amtsantritt im September 2019 nahm er 53. Mal auf der Bank des Kieler Zweitliga-Team Platz und verbucht in dieser Spielzeit einen starken Punkteschnitt von etwa 1,9. Mit dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals hat er noch einmal Werbung in eigener Sache betrieben. Kiels Cheftrainer Ole Werner. (Archiv) Bildrechte: Ralf Ibing/firo Sportphoto/POOL

Werner lässt seine Mannschaft grundsätzlich in einem 4-1-4-1-System spielen. Über die sehr variablen und schnellen Außenbahnspieler Reese und Meese wird ein enormer Zug über die Flügel entfacht. Nicht umsonst hat Kiel bereits zehn Treffer nach eigenen Flanken erzielt (Ligabestwert). Defensiv setzt Holsteins Trainer auf eine klare Struktur mit einer Mann-zu-Mann-Zuordnung im Abwehrverhalten. Genau in diesem Mannschaftsteil muss Werner in den nächsten Spielen jedoch improvisieren: Innenverteidiger Stefan Thesker fällt mit einem Teilanriss der Achillessehne mehrere Wochen aus.

Spieler im Fokus

Jae-sung Lee lässt in Kiel die Herzen höher schlagen. Seit der Saison 2018/19 spielt der Koreaner mit der charakteristischen schwarzen Stirnbinde für Holstein und konnte sich in 82. Zweitliga-Auftritten mit 38 Scorerpunkten (18 Tore/20 Vorlagen) auszeichnen. Meist als Sturmspitze aufgeboten, harmoniert Lee prächtig mit den etwas tiefer spielenden Außenbahnspielern Reese und Mees. Ob der 28-Jährige auch über die Saison hinaus in Kiel bleibt, ist unklar. Eine Verlängerung seines Arbeitspapiers dürfte stark von einem möglichen Aufstieg abhängig sein. Man kennt sich: Jae-sung Lee (2.v.r.) im Duell mit Aues Clemens Fandrich. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Bilanz gegen Aue

Es steht die 16. Begegnung zwischen beiden Teams an. Im direkten Vergleich hat Kiel die Nase mit sechs Siegen knapp vorn. Aue konnte vier Mal als Sieger vom Platz gehen. Mittlerweile warten die Sachsen jedoch seit vier Partien auf einen Erfolg gegen die Schleswig-Holsteiner. Besonders bitter fiel das Aufeinandertreffen im März 2019 aus, als Kiel die "Veilchen" mit 5:1 aus dem Stadion schoss.

Voraussichtliche Aufstellungen

Gelios – Dehm, Wahl, Lorenz, Kirkeskov, Meffert – Mühling, Hauptmann, Reese, Lee, Mees