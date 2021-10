Es läuft nicht für den Aufsteiger. Nur zwei Siege feierten die "Schanzer", im DFB-Pokal gegen Aue (2:1) und in der Liga gegen Sandhausen (2:0). Dafür gab es schon sieben Niederlagen - und diese fielen teils heftig aus: In Darmstadt kam der FCI 1:6 unter die Räder, bei St. Pauli 1:4, gegen Dynamo Dresden, Bremen und Schalke 0:3. Kein Wunder, dass beim Klub in Oberbayern keine richtige Ruhe einkehrt. Hinzukommt: Beim FCI standen in den vergangenen fünf Monaten drei Trainer an der Seitenlinie.