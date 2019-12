Gegnercheck: Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Die Stadt in der Oberpfalz von Bayern, schön gelegen an der Donau und mit einem gewissen Einzugsgebiet, hat sich nach dem Aufstieg 2017 im Unterhaus etabliert.

Kurze Zwischenstopps in der 2. Liga

Schon 2003/2004 und 2012/2013 mischten "Der Jahn" in der 2. Liga mit, stieg aber postwendend wieder ab. Trainer Markus Weinzierl führte den Klub 2012 hoch, wechselte danach aber sofort zum FC Augsburg. In der Abstiegssaison war Franz Gerber auch einmal Sportchef und Trainer in Personalunion, heute ist Gerber Investor beim insolventen Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt. Franz Gerber Bildrechte: imago/Eibner

Moderne Arena seit 2015

Hatte man lange ein eher bruchreifes Stadion, bei dem es noch nicht einmal genügend Parkplätze gab, so ging es mit dem Umzug in ein hochmodernes Stadion 2015 zunächst infrastrukturell nach oben. Sportlich nicht: Ausgerechnet in dieser Situation stieg man in die 4. Liga ab. Angeführt von Gerber-Nachfolger Christian Keller entwickelte sich der Klub aber auch sportlich.

Zwei Besonderheiten gab es unter der Ägide von Keller: Er investierte konsequent auch in Marketing- und Presse-Arbeit, weil er die Möglichkeiten des Vereins sah. Und Regensburg entwicklte sich zu einem Ort der Trainertalente. Keller holte Heiko Herrlich und von RB Leipzig Achim Beierlorzer. Beide wechselten in die Bundesliga. Trainer Achim Beierlorzer Bildrechte: imago images / Sascha Janne

Formstark zuletzt