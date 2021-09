Der Motor von Jahn Regensburg ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Keines der vergangenen drei Spiele konnte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gewinnen. Dennoch: Der SSV spielt insgesamt eine starke Saison und ist nach wie vor Tabellenzweiter. Überheblich geht der Jahn deshalb aber nicht ans Werk. Auch nicht gegen den Tabellenletzten aus Aue. Hauptgrund dafür ist, dass der Trainerwechsel beim Gegner eine völlig neue Situation erzeuge. "Bei Aue ist jetzt etwas passiert. Die werden probieren, die Trendwende zu schaffen. Jeder, der bei Aue aufgestellt wird, wird alles geben", so Selimbegovic.

Der Jahn-Coach erwartet am Freitag vieles, nur "keinen Selbstläufer" für sein Team gegen einen "angeschlagenen Gegner. Jeder, der ins Stadion kommt und denkt, das Spiel wird in zehn Minuten für uns entschieden, soll sich das sparen. Das wird ein packendes Spiel."

120 Pflichtspiele hat Jahn-Innenverteidiger Steve Breitkreuz für Erzgebirge Aue bestritten. Aue war die erste Profistation für den bei Hertha BSC ausgebildeten gebürtigen Berliner. Mit Aue schaffte er in seine ersten Profisaison den Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Bundesliga (Saison 2015/16) und spielte - mit einer einjährigen Unterbrechung in Braunschweig - insgesamt fünf Spielzeiten für die Sachsen.