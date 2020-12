Aktuelle Lage

Nach zuletzt drei Pleiten in Folge hatte der Jahn am vergangenen Wochenende endlich wieder einmal Grund zum Jubeln. Der knappe 2:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers war gleichbedeutend mit dem dritten Saisonsieg für die Bayern, die sich damit ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge erarbeiteten. "Ein Sieg tut immer gut, egal ob du dreimal vorher verloren oder gewonnen hat. Wenn mal die Ergebnisse nicht stimmen, ist es nicht so, dass alles nicht stimmt", ordnete Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic den jüngsten Befreiungsschlag nüchtern ein.

Derart unaufgeregt geht man die Dinge beim SSV schon länger an. Seit der Rückkehr ins Profi-Unterhaus 2017 hat sich der Jahn stabilisiert. In den letzten beiden Spielzeiten sprangen in der Endabrechnung die Tabellenplätze 12. und 8. heraus.

Mit den Aufstiegsrängen werden die Bayern in dieser Saison wohl aber weniger zu tun haben. Der Fokus liegt auf dem Klassenerhalt. Für das Primärziel wurde der Kader im Sommer vor allem mit jungen und vielversprechenden Akteuren wie Kaan Caliskaner, Jan-Niklas Beste oder Aaron Opuku verstärkt. Zudem konnten mit Sebastian Stolze und Andreas Albers die beiden Topscorer der vergangenen Spielzeit gehalten werden.

Der Trainer

Seit mittlerweile 14 Jahren ist Mersad Selimbegovic fester Bestandteil in Regensburg. Von 2006 bis 2012 streifte sich der 38-Jährige das Trikot der Ostbayern über, absolvierte aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen jedoch nur 99 Partien. Im Anschluss an seine aktive Karriere stieg er direkt ins Trainergeschäft ein, betreute bis 2017 zunächst den Regensburger Nachwuchs, ehe er nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga das Amt des Co-Trainers unter Achim Beierlorzer übernahm. Zur Saison 2019/20 wurde er dessen Nachfolger. Gibt alles für Regensburg: Trainer Mersad Selimbegovic. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Im bevorzugten 4-4-2-System Selimgebovics nimmt die Laufbereitschaft viel Raum ein. Mit durchschnittlich 115 absolvierten Kilometern pro Partie reiht sich der Jahn in dieser Statistik in der oberen Tabellenhälfte ein. In Sachen Effizienz mangelt es unter dem gebürtigen Bosnier dagegen in dieser Saison: Nur jeder zehnte Torschuss fand bisher seinen Weg ins Ziel. Zudem wartet Regensburgs Fußballehrer mit seinem Team weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit. Bisher sprangen gerade einmal zwei Pünktchen heraus.

Spieler im Fokus

Noch vor sieben Jahren kickte Albion Vrenezi in der Bezirksliga beim SV Planegg-Krailling. In den Folgejahren kämpfte sich der heute 27-Jährige über Stationen in Unterföhring, Augsburg II und Sandhausen Stück für Stück hoch und landete schließlich beim Jahn. Nach einer zuletzt einjährigen Leihe bei den Würzburger Kickers überzeugte der gebürtige Kosovare in dieser Saison von Anfang an und ist aus dem Kader des SSV nicht mehr wegzudenken. Auf der Außenbahn zu Hause: Albion Vrenezi Bildrechte: imago images / Sascha Janne

Vrenezi hat sich auf der Position des Rechtsaußen etabliert und absolvierte bisher jede Begegnung von Beginn an. Beidfüßig und trickreich kurbelt er das Offensivspiel des Jahn merklich an und zeichnete sich bereits für zwei Treffer und zwei Vorlagen verantwortlich. "Das, was Vrenezi beherrscht, kann niemand lernen. Das ist Gottes Gabe", schwärmte der jetzige Schalke-Coach Manuel Baum einst über seinen ehemaligen Schützling. Regensburgs kommender Gegner Erzgebirge Aue sollte gewarnt sein.

Bilanz gegen Aue

"Angstgegner" trifft es auf den Punkt. In 14 Partien gegen die "Veilchen" ging Regensburg neun Mal als Verlierer vom Platz. Nur zwei Mal konnten die Bayern gegen die Sachsen bisher gewinnen, zuletzt vor 10 Jahren, damals noch in der 3. Liga. Vor allem Aues Pascal Testroet freut sich stets, wenn der Jahn wartet: Der 30-Jährige war in insgesamt zehn Spielen gegen den SSV bereits sechs Mal erfolgreich, so auch im Juni dieses Jahres, als sich Aue knapp mit 2:1 durchsetzte. Zum Abschluss der vergangenen Spielzeit siegte Aue knapp. Pascal Testroet und Philipp Zulechner (Bild) ließen die "Veilchen" am Ende jubeln. Bildrechte: PICTURE POINT/ Sven Sonntag

Voraussichtliche Aufstellungen