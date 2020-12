In der vergangenen Saison war der Karlsruher SC noch höchst gefährdet aus der 2. Liga abzusteigen. Die Badener kämpften gegen Klubs wie Dynamo Dresden um den Klassenerhalt. Das gelang mit einem starken Endspurt: Gegen Meister Bielefeld gab es nach 0:3 noch ein 3:3 und dann in Fürth einen 2:1-Erfolg. Mit vier Treffern avancierte Mittelstürmer Philipp Hofmann zur Lebensversicherung. Die Rettung war eine "gefühlte Meisterschaft".

Alles andere als ruhig war es lange um die Lebensversicherung Hofmann: Der Wandervogel flirtete unter anderem mit Union Berlin und dem Hamburger SV. Am Ende blieb er unter Zähneknirschen doch - und zeigte sich mit sechs Toren und drei Vorlagen komplett unbeeindruckt vom Ballyhoo. Unter anderem traf er doppelt bei einer Serie von vier Siegen, darunter waren gleich drei auswärts. Der KSC kletterte auf Rang fünf. Dann kam mit dem überraschenden 1:2 gegen Düsseldorf ein Rückschlag, so dass sich der Klub vor der Partie in Aue in Mittelfeld-Nachbarschaft zum FCE befindet. Dort könnte es den vierten Auswärtssieg in Folge geben.