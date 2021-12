Saisonverlauf und aktuelle Form

Nach einem ansehnlichen 6. Platz zum Abschluss der vergangenen Saison startete der Karlsruher SC vielversprechend in die neue Spielzeit. Sieben Punkte aus den ersten drei Partien ließen die Baden-Württemberger zu Beginn oben mitmischen. Danach fielen die Ergebnisse aber eher durchwachsen aus und es folgte der Sturz ins Mittelmaß der Tabelle. Am vergangenen Wochenende setzte das Team von Christian Eichner wieder ein Ausrufezeichen und bezwang kriselnde Hannoveraner souverän mit 4:0 im heimischen Wildparkstadion - höchster Saisonsieg.

An der Galligkeit und Gier müssen sich die Jungs auch gegen Dresden wieder messen lassen Christian Eichner Trainer Karlsruher SC

Seine Mannschaft habe "konsequent nach vorne gespielt", lobte Karlsruhes Trainer im Anschluss. "Der Sieg tut uns gut. Die Mannschaft hat die 2. Liga angenommen. An der Galligkeit und Gier müssen sich die Jungs auch gegen Dresden wieder messen lassen. Wenn wir in diesen Bereichen gut sind, können wir jede Mannschaft in der Liga schlagen". Die Konzentration liegt aber auch in dieser Saison nur auf dem Klassenerhalt. "Wir wollen in der Liga bleiben", verdeutlichte Eichner. KSC-Trainer Christian Eichner Bildrechte: imago images/Sascha Janne

Neben den vier erzielten Toren gegen Hannover dürfte dem 39-Jährigen vor allem eine andere Zahl erfreut haben. Seit dem 4. Spieltag kassierte man erstmals keinen Gegentreffer. Die Defensive um den nimmermüden Abwehrchef Daniel Gordon (36), der per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 traf, erledigte ihre Aufgaben tadellos. "Es war wichtig, dass wir keinen Anschlusstreffer zugelassen haben. Deshalb: Kompliment an die Mannschaft, dass wir zu null gespielt haben", erklärte Gordon nach Abpfiff, der auch gegen Dresden hofft, dass "die Null wieder steht".

Tritt Hofmann weiter?

Hält Karlsruhes Toptorjäger Philipp Hofmann seine Form, sollte das Unterfangen Klassenerhalt in jedem Fall möglich sein. Der 28-jährige Mittelstürmer steuerte drei Treffer und einen Assist in den vergangenen vier Spielen bei und kommt nach 15 Spieltagen auf zehn Scorerpunkte (8 Treffer / 2 Vorlagen) für seinen Klub. Dazu ist Linksverteidiger Philip Heise bestens aufgelegt und legte seinen Mitspielern bereits sieben Treffer in dieser Saison auf.

Personal

Robin Bormuth, Leon Jensen, Sebastian Jung, Paul Löhr und Marc Lorenz fallen weiter verletzungsbedingt aus. Dafür stößt mit Daniel O'Shaughnessy ein neues Gesicht zur Mannschaft. Der finnische Nationalspieler wurde bereits Ende August unter Vertrag genommen. Da sich die finnische Liga am Kalenderjahr orientiert, hat er erst vor kurzem die aktuelle Spiezeit bei HJK Helsinki beendet. Nun ist der Innenverteidiger endlich beim KSC angekommen und absolvierte bereits sein erstes Training. Ob er bereits am Sonntag gegen Dresden seinen ersten Einsatz im neuen Trikot absolvieren wird, ist aber fraglich.

Bilanz gegen Dynamo Dresden

Begegnungen zwischen Karlsruhe und Dresden versprechen Spektakel. In bisher 21 Aufeinandertreffen hat der KSC zehn Siege davongetragen. Fünf Mal trennte man sich Remis. Dabei fielen im Schnitt mehr als drei Tore pro Partie. Zuletzt kreuzten beide Teams in der Zweitliga-Saison 2019/20 die Klingen. Während Karlsruhe im Hinspiel mit 4:2 die Oberhand behielt, revanchierte sich Dynamo dank eines knappen 1:0-Erfolgs in der Rückserie.